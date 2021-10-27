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«Мосэнергосбыт» приостановит очный прием горожан в нерабочие дни

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
«Мосэнергосбыт» приостановит очный прием горожан в нерабочие дни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Мосэнергосбыт» в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября прекратит очное обслуживание клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании в среду, 27 октября.

— В связи со сложной эпидемиологической ситуацией с 28 октября по 7 ноября 2021 года АО «Мосэнергосбыт» временно прекращает очное обслуживания клиентов — физических лиц в клиентских офисах города Москвы. АО «Мосэнергосбыт» желает всем крепкого здоровья и благодарит за понимание к профилактическим мерам, принимаемым в интересах наших клиентов, — говорится в сообщении.

Электроэнергию, как уточнили на предприятии, можно оплатить в едином личном кабинете, мобильном приложении, портале mos.ru и в банках. Передать показания приборов учета электричества жители могут также по телефону или с помощью чат-бота предприятия.

Москвичам доступны консультации по любым вопросам по телефону +7 (499) 550-9-550. В круглосуточном режиме доступна система голосового самообслуживания контактного центра, отмечается на сайте «Мосэнергосбыта».

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

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