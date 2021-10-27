Москалькова выразила уверенность, что сработается с новым омбудсменом Львовой-Беловой

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уверена, что ее сотрудничество с новым уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой будет эффективным. Такое мнение она выразила в среду, 27 октября.

Москалькова назвала Львову-Белову опытным человеком в правозащитной деятельности, который помогает детям-отказникам в пензенских больницах и работает в тесном сотрудничестве с институтом уполномоченного по правам ребенка.

— Безусловно, опыт Марии Алексеевны в сфере правозащиты будет полезен для развития института уполномоченного по правам ребенка. Уверена, сработаемся, — написала омбудсмен на своей странице в Instagram.

Президент России Владимир Путин предложил сенатору Марии Львовой-Беловой стать детском омбудсменом, на что она согласилась. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 27 октября.

Площадка омбудсмена по правам ребенка, по его словам, дает возможность применить эти знания и опыт. На вопрос, готова ли Львова-Белова к работе, она поблагодарила Путина и уточнила, что это большая честь.