Эксперт Центра Гамалеи оценил опасность нового штамма коронавируса AY.4.2

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Новый штамм коронавируса AY.4.2 не является более опасным «дельта»-штамма, подвидом которого он является. Об этом сообщил в среду, 27 октября, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

Эксперт утверждает, что новый штамм — это фактически одна из дочерних линий «дельта»-штамма. В нем всего две дополнительные мутации, которые могут повлиять на взаимодействие конкретного одного и двух видов антител, имеющиеся у человека. При этом человек вырабатывает десятки различных антител, поэтому такие замены не критичны.

— Мы сейчас не имеем никакого факта, чтобы говорить, что этот вариант действительно лучше распространяется или быстрее. <...> Мы сейчас не можем говорить, что это хоть сколько-то нам угрожает, — передает слова Гущина ТАСС.

Также эксперт отметил эффективность вакцины «Спутник V», которая показывает хорошие результаты по защите от различных мутаций коронавируса.

— Фактически эффективность защиты от смерти на уровне выше 95 процентов, защита от госпитализации на уровне 90 процентов и защиты от клинически выраженного заболевания на уровне 80–85 процентов, — уточнил Гущин о защите от «дельта»-штамма.

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Ранее директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против всех его вариантов, в том числе и нового штамма «дельта».