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Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов коронавируса

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против всех его вариантов, в том числе и нового штамма «дельта». Об этом в среду, 27 октября, заявил директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Вакцина «Спутник V» эффективна от всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, новые варианты индийского штамма вируса появляются постоянно, но не зафиксировано еще ни одного случая в Москве, когда их число превысило бы 0,1 процента от общего количества.

До этого доцент кафедры физики живых систем и кафедры биофизики МФТИ в Долгопрудном Олег Батищев сообщил, что при вакцинации 80 процентов населения в ближайшие два месяца новую мутацию коронавируса удастся сдержать. По словам эксперта, один инфицированный в среднем заражает трех–четырех человек. Если хотя бы двое из них сделают прививку от коронавирусной инфекции, цепочка заражений прервется.

25 октября Роспотребнадзор зарегистрировал три случая заражения новым вариантом штамма «дельта» коронавируса в Москве и Подмосковье.

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