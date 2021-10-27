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Годовая инфляция в России ускорилась до 7,97 процента

Полина Долганова

Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась до 7,97 процента
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Инфляция в России по состоянию на 25 октября ускорила темпы до 7,97 процента годовых. Об этом в среду, 27 октября, сообщается в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

В публикации отмечается, что недельная инфляция в стране в период с 19 по 25 октября ускорилась с 0,26 процента до 0,28. С начала текущего года потребительские цены возросли на 6,28 процента. При этом рост цен на товары продовольствия показывает замедление — с 0,57 до 0,55 процента. Преимущественно снижаются темпы роста цен на плоды и овощи, передает РИА Новости.

22 октября Центробанк РФ повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5 процента годовых. Повышение ставки произошло в шестой раз за год.

Сообщается, что на заседании совета директоров Банка России обсуждалось повышение на целый процентный пункт. Такое повышение еще может произойти до конца года.

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