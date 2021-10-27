«Какой красивый медвежонок»: Галкин показал своего домашнего питомца

Фото: instagram/maxgalkinru

Муж Аллы Пугачевой, телеведущий Максим Галкин продолжает освещать свою семейную жизнь в своем Instagram-аккаунте. В этот раз он показал подписчиком своего померанского шпица Марусю, только вернувшуюся со стрижки.

— А у нас Марусю подстригли. Посмотрите, какой красивый медвежонок, — поделился с подписчиками Галкин.

Но Маруся не была воодушевлена таким вниманием к себе и быстро скрылась от камеры в своем собственном небольшом домике-замке, игнорируя призывы шоумена показаться подписчикам.

Видео: instagram/maxgalkinru

— Все, ушла к себе во дворец, — подвел итог Галкин.

Ранее в Instagram-аккаунте телеведущего появилось видео, где его дети Гарри и Луиза поздравляют Галкина с Днем отца. Мальчик зачитал папе рэп и подарил открытку, а дочка подарила Галкину оригами и письмо с пожеланиями.

Также Галкин часто публикует видеозаписи, на которых оказывает повседневные занятия домочадцев. На одном из роликов видно, как двойняшки убирают дом.