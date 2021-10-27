Первые квартиры в Москве разыграли среди вакцинированных от COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Среди прошедших вакцинацию москвичей разыграли первые квартиры в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью». Об этом сообщает «Москва 24» в среду, 27 октября.

Участие в акции приняли 138 999 человек. Победителями стали Галина Аркадьевна и Артем Игоревич, отмечается на сайте телеканала.

Участие в мероприятии приняли горожане от 18 лет, которые привились первым компонентом вакцины от COVID-19 или прошли ревакцинацию с 18 по 24 октября. Двое из них выиграли однокомнатные квартиры в Москве.

Современное жилье будут дарить участникам акции в течение пяти недель — до 24 ноября. Для проверки выигрыша следует ввести номер полиса ОМС в систему.

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14 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте еще одного розыгрыша квартир для горожан, которые привились первым компонентом вакцины от коронавируса или прошли ревакцинацию первым компонентом препарата. Данное мероприятие направлено на стимулирование населения к вакцинации от COVID-19.

Новую акцию назвали «Вакцина — твой ключ к здоровью!». Организатором розыгрыша выступила Московская торгово-промышленная палата.