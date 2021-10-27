Площадь автомобильной заправки увеличат на северо-западе Москвы

Фото: pixabay.com

Россия, Москва, 3-й Силикатный проезд, 6 Карта всех событий

Площадь автомобильной заправки в районе Хорошево-Мневники увеличат до 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в Москомстройинвесте в среду, 27 октября.

— По результатам внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы разрешено увеличение площади имеющейся АЗС до 1000 квадратных метров. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Сергеем Собяниным, на заседании 21 октября 2021 года приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу 3-й Силикатный проезд, владение 6 (СЗАО), — говорится в сообщении.

В результате внесения изменений в ПЗЗ на участке площадью около 0,26 гектара разрешено увеличение площади до тысячи «квадратов», уточнила председатель ведомства Анастасия Пятова. В данный момент площадь заправки составляет около 152 квадратных метров, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

27 октября главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о согласовании проекта Центра биогеохимических и информационных технологий при Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Особым предметом гордости центра, по его словам, станет выставочный павильон для глубоководных аппаратов, среди которых будет «МИР-2».