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Центры «Московского транспорта» приостановят работу в длинные выходные

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Центры «Московского транспорта» приостановят работу в длинные выходные
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Сервисные центры «Московского транспорта» будут закрыты в период нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 27 октября.

— Мы заботимся о вашей безопасности, поэтому на период нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября — наши сервисные центры «Московский транспорт» будут закрыты. Но мы на связи и готовы решить все ваши вопросы дистанционно — обращайтесь через единый контакт-центр «Московского транспорта» по телефонам +7 (495) 539-5454 или 3210 с мобильного, — говорится в сообщении.

Обращения о парковках можно будет задать по вышеназванным телефонам или подать дистанционно. Это возможно через Единый транспортный портал и почтой России, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

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