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Роскомнадзор составил протокол в отношении компании Google

Полина Долганова

Происшествия
Роскомнадзор составил протокол в отношении компании Google
Фото: Pixabay

Роскомнадзор составил протокол в отношении компании Google за повторный отказ удалить информацию, распространение которой запрещено на территории РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства от 27 октября.

Отмечается, что теперь компании грозит штраф в размере от пяти до 10 процентов годового оборота поисковика.

В ведомстве добавили, что платформа YouTube также регулярно игнорирует требования российской стороны удалить материалы, которые содержат запрещенные в стране данные. По состоянию на 27 октября видеохостинг не удалил более 2,4 тысячи опасных для россиян видео. К такой информации относятся ролики, опровергающие опасность коронавируса, видео с призывами к участию в несанкционированных акциях протеста и многое другое, сообщается на сайте.

16 сентября Роскомнадзор пригрозил применить оборотные штрафы в отношении Google и Facebook за неудаление запрещенного контента. Решения примут в отношении тех компаний, которые нарушают требования Роскомнадзора на систематической основе. Решения суда о наложении штрафов более чем на 130 миллионов рублей уже имеются.

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