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Пожар произошел в металлических гаражах на западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Пожар произошел в металлических гаражах на западе Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Матвеевская улица, 10к2 Карта всех событий

Возгорание металлических гаражей произошло на западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 27 октября.

Инцидент случился в одноэтажных гаражах на улице Матвеевская, владение 10. Соседние с ними помещения, как уточнил собеседник «ВМ», частично предназначены под снос.

Горение, по предварительным данным, происходит в четырех боксах. Из двух гаражей эвакуировали два автомобиля, при этом открытое возгорание удалось сбить.

26 октября еще один пожар произошел в одном из торговых центров на юго-западе города. Инцидент случился на улице Гарибальди, дом 6.

Очевидец происшествия видел выброс пламени из трубы центра. Из-за пожара была проведена эвакуация посетителей и персонала.

Пожарным удалось ликвидировать горение в 21:53 по московскому времени. Причиной инцидента стало возгорание жировых отложений в вытяжке, площадь пожара составила пять квадратных метров.

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