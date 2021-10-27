Пожар произошел в металлических гаражах на западе Москвы

Возгорание металлических гаражей произошло на западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 27 октября.
Инцидент случился в одноэтажных гаражах на улице Матвеевская, владение 10. Соседние с ними помещения, как уточнил собеседник «ВМ», частично предназначены под снос.
Горение, по предварительным данным, происходит в четырех боксах. Из двух гаражей эвакуировали два автомобиля, при этом открытое возгорание удалось сбить.
26 октября еще один пожар произошел в одном из торговых центров на юго-западе города. Инцидент случился на улице Гарибальди, дом 6.
Очевидец происшествия видел выброс пламени из трубы центра. Из-за пожара была проведена эвакуация посетителей и персонала.
Пожарным удалось ликвидировать горение в 21:53 по московскому времени. Причиной инцидента стало возгорание жировых отложений в вытяжке, площадь пожара составила пять квадратных метров.