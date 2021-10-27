Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Кулакова по делу об убийстве

Полина Долганова

Происшествия
Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Кулакова по делу об убийстве
Фото: youtube.com / Раменское телевидение

Присяжные оправдали бывшего главу Раменского района в Московской области Андрея Кулакова по делу об убийстве заместителя главы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом в среду, 27 октября, сообщил его адвокат Артем Сарбашев.

— Оправдан, — резюмировал он в разговоре с ТАСС.

Следствие предполагало, что Кулаков поссорился со своей любовницей в ее машине в городе Раменское 1 мая 2019 года. В результате конфликта мужчина якобы задушил женщину и скрылся с места преступления.

Тело пострадавшей было обнаружено 4 мая в салоне автомобиля Mercedes в лесу. Ей оказалась общественница Евгения Исаенкова, пропавшая 2 мая 2019 года. В автомобиле были найдены ДНК-следы Кулакова. Оказалось, между обвиняемым и убитой был многолетний роман, который они скрывали от своих семей.

Читайте также:
убийствоСудыоправдание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте