Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Кулакова по делу об убийстве

Фото: youtube.com / Раменское телевидение

Присяжные оправдали бывшего главу Раменского района в Московской области Андрея Кулакова по делу об убийстве заместителя главы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом в среду, 27 октября, сообщил его адвокат Артем Сарбашев.

— Оправдан, — резюмировал он в разговоре с ТАСС.

Следствие предполагало, что Кулаков поссорился со своей любовницей в ее машине в городе Раменское 1 мая 2019 года. В результате конфликта мужчина якобы задушил женщину и скрылся с места преступления.

Тело пострадавшей было обнаружено 4 мая в салоне автомобиля Mercedes в лесу. Ей оказалась общественница Евгения Исаенкова, пропавшая 2 мая 2019 года. В автомобиле были найдены ДНК-следы Кулакова. Оказалось, между обвиняемым и убитой был многолетний роман, который они скрывали от своих семей.