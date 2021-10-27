Пожар потушили в металлических гаражах на западе Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Матвеевская улица, 10к2 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в металлических гаражах на западе города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 27 октября.

Горение произошло в пяти гаражных боксах на площади 40 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два автомобиля.

Очевидец происшествия видел выброс пламени из трубы центра. Из-за пожара была проведена эвакуация посетителей и персонала.

Пожарным удалось ликвидировать горение в 21:53 по московскому времени. Причиной инцидента стало возгорание жировых отложений в вытяжке, площадь пожара составила пять квадратных метров.