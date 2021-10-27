Косметолог рассказала, в каком возрасте можно начать заниматься фейсфитнесом

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Врач-косметолог Амина Бердова рассказала «Вечерней Москве» о том, в каком возрасте можно начать заниматься фейсфитнесом.

— Занятия фейсфитнесом можно начинать с юных 18–20 лет, важно заботиться не только о лице, но и обо всем организме, — отметила Амина Бердова.

По словам косметолога, на здоровье человека влияет множество разных факторов. Например, его образ жизни, питание, режим, окружающая среда. Амина Бердова утверждает, что чем раньше человек начнет о себе заботиться, тем легче ему будет поддерживать форму в будущем.

Косметолог также рассказала, что при помощи фейсфитнеса можно подтянуть кожу лица и предотвратить появление нежелательных морщин. Также регулярные упражнения помогут убрать двойной подбородок и лишний подкожный жир, так как с помощью фейсфитнеса сокращаются излишние объемы в области щек и шеи. Кроме того, фейсфит избавляет кожу от несовершенств и делает ее более здоровой. Уже за первый сеанс заметно снизится отечность, и кожа лица будет выглядеть более свежей. А для того чтобы достигнуть максимального эффекта, необходимо пройти полный курс из 15–20 процедур.