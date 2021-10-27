Эрмитаж обратился в прокуратуру из-за посетителя, который разместил на стене свое фото

Фото: Вечерняя Москва

Государственный Эрмитаж написал в прокуратуру Санкт-Петербурга заявление с просьбой проверить действия посетителя, который разместил на стене музея свое фото, где он изображен в роли участника Отечественной войны 1812 года. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе музея.

Инцидент произошел 20 октября.

Согласно заявлению, посетитель своими действиями мог публично оскорбить память защитников страны.

Отмечается, что сотрудник Эрмитажа оперативно заметил произошедшее нарушение и избавился от фотографии. В музее добавили, что нарушитель успел сфотографировать свой «экспонат» и разместил фото в социальных сетях.

В ходе внутреннего расследования музей установил личность злоумышленника, пишет ТАСС.