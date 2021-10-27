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Джованна Антонелли в купальнике повторила танец живота из сериала «Клон»

Дарья Чентаева

Общество
Джованна Антонелли в купальнике повторила танец живота из сериала «Клон»
Фото: Youtube / World Events

45-летняя бразильская актриса Джованна Антонелли, сыгравшая главную роль в сериале «Клон», решила вспомнить прошлое и исполнила танец живота под знакомую музыку. Видео со своим знойным бэллидэнс актриса обнародовала в личном блоге.

Джованна Антонелли порадовала поклонников, изящно двигая бедрами в белоснежном купальнике.

— Я хочу, чтобы все танцевали вместе со мной, — подписала публикацию актриса.

Поклонники звезды восхитились великолепной формой актрисы. Многие из них отметили, что внешность Антонелли с возрастом стала только интереснее и сексуальнее. Подписчики заявили, что просто не могут оторвать глаз от танцев «красавицы в восточных нарядах».

Мировая премьера бразильского сериала «Клон» прошла в 2001 году, а в 2004-м сериал увидели российские зрители.

Ранее актриса Анастасия Макеева восхитила поклонников своим фото в купальнике. Фолловеры засыпали ее комплиментами.

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