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«Шикарная фигура»: Макеева в купальнике восхитила поклонников

Юлия Курганова

Общество
«Шикарная фигура»: Макеева в купальнике восхитила поклонников
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Накануне актриса Анастасия Макеева и ее муж Роман Мальков вернулись в Москву. Супруги отдыхали в Греции. На своей странице в соцсети Instagram артистка продолжает делиться фото с отдыха.

На этот раз она опубликовала снимок, на котором позировала в необычном купальнике, блеснув идеальной фигурой.

Фолловеры засыпали ее комплиментами.

«Какая шикарная фигура!»; «Классное фото!»; «Шикарно выглядите!» — написали пользователи.

Мальков рассказал, сколько детей планирует завести с Макеевой. Четвертый муж актрисы заявил, что хочет не менее трех детей. Он подчеркнул, что никакие дрязги не смогут испортить их отношения.

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