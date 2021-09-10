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«Чем больше — тем лучше»: Мальков рассказал, сколько детей хочет завести с Макеевой

Анастасия Волоснова

Развлечения
«Чем больше — тем лучше»: Мальков рассказал, сколько детей хочет завести с Макеевой
Фото: instagram/makeevan

Роман Мальков, четвертый муж актрисы Анастасии Макеевой, заявил, что хочет не менее троих детей. Он подчеркнул, что никакие дрязги не смогут испортить их отношения.

Мальков отметил, что он хочет и мальчика, и девочку.

— Дети у нас обязательно будут, я в этом уверен. Для этого нам нужно просто немного отдохнуть. Мы хотим девочку, мальчика, потом еще раз девочку и так далее. Чем больше детей — тем лучше! — признался Мальков в интервью «Собеседнику».

Он добавил, что в настоящее время его беспокоит состояние супруги, которую недавно госпитализировали из-за плохого самочувствия.

Мальков рассказал, что трое суток он не спал, так как все это время дежурил возле больницы, где лежит жена.

В понедельник, 6 сентября, Макеева выложила в своем Instagram-аккаунте ролик из больницы, где она лежит под капельницей. Роман Мальков сообщил, что ее состояние стремительно ухудшается из-за стресса, который был спровоцирован скандалом с участием его бывшей жены.

Актриса Анастасия Макеева и бизнесмен Роман Мальков поженились в мае этого года. Мужчина оставил жену и четверых детей ради артистки. Весной этого года старшего сына, 16-летнего Андрея, мужчина перевез в Москву, а трое младших остались жить с мамой в Словении.

Роман Мальков и его бывшая жена Светлана прожили в браке 17 лет. У них трое общих сыновей и дочь. Старший сын Андрей живет с отцом и мачехой в России и не очень хорошо относится к матери. Суд после развода пары назначил алименты на каждого ребенка, однако Мальков отказывается их выплачивать.

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