Псаки заявила о широком распространении дезинформации о COVID-19 в Facebook

Фото: moscow-live

Пользователи социальной сети Facebook продолжают публиковать ложную информацию о вакцинации против коронавирусной инфекции. Этих данных значительно больше, нежели правдивых сведений о вакцинах. Об этом в среду, 27 октября, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, в Белом доме предполагают, что представительство Facebook могло знать о подобных проблемах еще в начале пандемии COVID-19.

Псаки напомнила, что в июле 2021 года администрация президента США Джо Байдена информировала граждан о том, какое важное значение имеют социальные сети в вопросах распространении информации о вакцинации от коронавируса.

— И с тех пор мы продолжаем наблюдать, как платформы шире распространяют направленный против вакцины контент, а не достоверную информацию. В этом и заключается основная проблема. И это то, что мы продолжаем наблюдать, — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор составил протокол в отношении компании Google за повторный отказ удалить информацию, распространение которой запрещено на территории РФ. В ведомстве добавили, что платформа YouTube также регулярно игнорирует требования российской стороны удалить материалы, которые содержат запрещенные в стране данные. По состоянию на 27 октября видеохостинг не удалил более 2,4 тысячи опасных для россиян видео. К такой информации относятся ролики, опровергающие опасность коронавируса, видео с призывами к участию в несанкционированных акциях протеста и многое другое.