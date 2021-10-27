Движение восстановили на шоссе Энтузиастов после аварии с грузовиками

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение на шоссе Энтузиастов после столкновения двух грузовиков. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 27 октября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

27 октября в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что в результате столкновения автомобилей на севере города пятеро человек пострадали. Инцидент произошел на Тимирязевской улице около дома 27.