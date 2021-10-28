В Госдуме призвали потерявших обоняние россиян установить газовые датчики

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Потерявшие из-за коронавируса обоняние люди должны установить в доме датчики утечки газа. Устройства вовремя предупреждают об опасности и позволяют избежать взрыва. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказала депутат Госдумы, эксперт по ЖКХ Галина Хованская.

— Устройства обязаны иметь в первую очередь люди преклонного возраста и те, кто из-за ОРВИ или коронавируса не ощущает запахи. Пока у нас в каждом многоквартирном доме не появятся газовые детекторы, взрывы будут повторяться, — отметила парламентарий.

Ориентироваться на собственную бдительность в этом вопросе не стоит, поскольку «всегда есть место человеческому фактору», уверена Хованская.

— Эксперты газовой службы не всегда тщательно проверяют устройства, когда наведываются в наши дома. А эти приборы при появлении избыточного газа автоматически отключают электричество, исключая тем самым возможный риск взрыва. После этого можно сразу обращаться в диспетчерскую аварийную службу с сообщением об утечке. Система должна так работать и никак не иначе, — подчеркнула депутат.

Она добавила, что в первую очередь следует снабдить датчиками старый жилой фонд, поскольку там все устройства исчерпали свой нормативный срок.