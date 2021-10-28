Нестандартные «секретки»: в МВД рассказали, как защитить автомобиль от угона

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Как обезопасить свою машину от угона и что делать, если ее все-таки угнали. Об этом «Вечерней Москве» рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по городу Владимир Васенин.

В первую очередь Васенин рекомендует оборудовать автомобиль при покупке противоугонными сигнальными устройствами. Если же они у вас есть, то стоит проверить их работоспособность и заменить в случае необходимости.

Наиболее эффективными, по словам Васенина, являются спутниковые и радиопоисковые системы. Также можно оборудовать машину нестандартной «секреткой», перекрывающей подачу топлива и электроэнергии.

Также при длительной парковке глава пресс-службы рекомендует пользоваться услугами охраняемых автостоянок и гаражей, либо парковать машину в хорошо освещенном месте с камерами видеонаблюдения.

При поездке в магазин или на рынок, ключи и документы на машину следует хранить в труднодоступном месте, например во внутреннем кармане одежды, чтобы лишить преступников шанса похитить их.

Передавая машину посторонним лицам, нужно выполнять инструкции установленных охранных систем, переводя их в сервисный режим, и не отдавать брелоков сигнализации, электронных меток и ключей от механических блокировок автомашины.

Также по словам Васенина, если вы решили самостоятельно продать машину, например через объявление в интернете, не следует оставлять покупателя в машине одного. Лучше всего демонстрировать машину в присутствии еще одного человека, сидящего на заднем сидении. На предложения потенциального покупателя встретиться в безлюдном месте лучше не соглашаться.

— Если машину все-таки похитили, незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел и не соглашайтесь на предложения вернуть угнанную машину за денежное вознаграждение, — резюмировал Васенин.

Подробнее о том, насколько остро обстоит в Москве проблема автоугона и как преступники чаще всего вскрывают автомобили читайте в интервью Владимира Васенина «Вечерней Москве».