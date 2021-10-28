Рональда Кумана уволили с поста главного тренера ФК «Барселона»

Фото: instagram.com/ronaldkoeman/

Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман покинул свой пост в среду, 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба команды в соцсети Twitter.

— ФК «Барселона» освободила Рональда Кумана от должности тренера основной команды, — сказано в посте.

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2021

Такое решение было принято после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (0:1).

— Президент клуба Жоан Лапорта сообщил о решении после поражения от «Райо Вальекано». Роналд Куман попрощается с командой в четверг. «Барселона» благодарит тренера за работу и желает ему всего наилучшего в его профессиональной карьере, — говорится в пресс-релизе на сайте клуба.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Под его руководством команда сыграла 67 матчей, в которых одержала 40 побед. В этом сезоне сине-гранатовые выиграли только 5 из 13 матчей во всех турнирах.

Футболист «Ювентуса» Кулусевски признался, что никогда не забудет гол в ворота «Зенита». Это был его дебютный гол в Лиге чемпионов.