Таролог назвала пять привлекающих мужчин женских имен
Выбрать имя для нового человека часто становится непростой задачей. Не стоит делать это наобум, утверждают эксперты. Ведь имя может сильно повлиять на судьбу его обладателя, вплоть до развития в нем определенной черты характера. Таролог Саона рассказала, какие пять женских имен обеспечат внимание противоположного пола.
Наталья
Имя Наталья в одном из значений — «родная». Оно обладает большой привлекательностью как для русских, так и для иностранных мужчин.
Мария
Мария остается одним из самых популярных женских имен в России. Оно, как утверждает таролог, еще больше притягивает мужчин, так как энергетически испускает большое количество флюидов. Также имя после представления остается у противоположного пола в голове, заставляя думать о его обладательнице.
Вера
Веры очень обаятельны и долго не теряют свою красоту. До 40–50 лет у них не будет заметно признаков старения, поэтому имя определенно привлекает мужчин.
Елизавета
Елизавета — торжественное и гордое имя. Мужчины превозносят их и стараются выбирать себе в качестве спутниц. Ведь у них прибавляются силы только от нахождения рядом с обладательницей такого имени. Вместе с именем девушки имеют и внешнюю красоту.
Ольга
Значение имени Ольга — «святая». Такое имя дает мужчинам потенциал, а его обладательницы могут влиять на своих избранников. Причем сильному полу это даже будет нравиться, передает Пятый канал.
До этого астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала, на что нужно обратить внимание родителям при выборе имени для девочки, рожденной с 23 декабря по 20 января. По словам Проскуряковой, так как женщины-Козероги появляются на свет в разгар зимы, они приобретают холодный нрав и сложный характер. Обычно они обладают целеустремленностью, а также очень сдержанные. Также такие девушки любят следовать правилам, которые сами и придумывают.