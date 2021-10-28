Таролог назвала пять привлекающих мужчин женских имен

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Выбрать имя для нового человека часто становится непростой задачей. Не стоит делать это наобум, утверждают эксперты. Ведь имя может сильно повлиять на судьбу его обладателя, вплоть до развития в нем определенной черты характера. Таролог Саона рассказала, какие пять женских имен обеспечат внимание противоположного пола.

Наталья

Имя Наталья в одном из значений — «родная». Оно обладает большой привлекательностью как для русских, так и для иностранных мужчин.

Мария

Мария остается одним из самых популярных женских имен в России. Оно, как утверждает таролог, еще больше притягивает мужчин, так как энергетически испускает большое количество флюидов. Также имя после представления остается у противоположного пола в голове, заставляя думать о его обладательнице.

Вера

Веры очень обаятельны и долго не теряют свою красоту. До 40–50 лет у них не будет заметно признаков старения, поэтому имя определенно привлекает мужчин.

Елизавета

Елизавета — торжественное и гордое имя. Мужчины превозносят их и стараются выбирать себе в качестве спутниц. Ведь у них прибавляются силы только от нахождения рядом с обладательницей такого имени. Вместе с именем девушки имеют и внешнюю красоту.

Ольга

Значение имени Ольга — «святая». Такое имя дает мужчинам потенциал, а его обладательницы могут влиять на своих избранников. Причем сильному полу это даже будет нравиться, передает Пятый канал.

До этого астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала, на что нужно обратить внимание родителям при выборе имени для девочки, рожденной с 23 декабря по 20 января. По словам Проскуряковой, так как женщины-Козероги появляются на свет в разгар зимы, они приобретают холодный нрав и сложный характер. Обычно они обладают целеустремленностью, а также очень сдержанные. Также такие девушки любят следовать правилам, которые сами и придумывают.