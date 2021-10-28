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СМИ: Бомбардировщики США нацелены на уничтожение российского флота

Михаил Алимов

Политика
СМИ: Бомбардировщики США нацелены на уничтожение российского флота
Фото: US Air Force

США могут использовать свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer для уничтожения российского флота в Черном и Балтийском морях. Об этом написал журнал Forbes.

Отмечается, что самолеты планируется использовать для запугивания морских противников Соединенных Штатов. Получится это благодаря модернизации бомбардировщиков в 2017 году. Теперь они способны переносить до 24 противокорабельных ракет большой дальности LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile).

— Пара B-1 может выстрелить 48 ракетами LRASM по российскому Балтийскому флоту. Этого достаточно, чтобы потопить весь флот за раз и устранить большую угрозу кораблям США и союзников в регионе, — говорится в материале.

При этом американской технике не обязательно даже переходить российскую границу. Радиус действия ракет таков, что из воздушного пространства НАТО можно поразить отечественный флот, отмечает журнал.

17 октября российский истребитель МиГ-31 вылетал для сопровождения бомбардировщика Соединенных Штатов над Японским морем. Сопровождение пришлось совершить после того как средства контроля зафиксировали в воздушном пространстве над нейтральными водами военную цель, которая приближалась к границе России. Отечественный истребитель, поднятый для сопровождения, относится к составу дежурных сил Восточного военного округа

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