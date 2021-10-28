Эксперт Роспотребнадзора объяснила, как коронавирус влияет на волосы

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Заболевание коронавирусной инфекцией часто сопровождается тромбообразованием и нарушениями в функционировании эндокринной и кровеносной систем. Из-за этого перенесенный COVID-19 может привести к облысению. Такое мнение выразила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Эксперт заявила, что в случае тяжелой формы заболевания клетки вируса поражают здоровые клетки человека, из-за чего впоследствии необходим длительный период восстановления.

Однако легкое протекание инфекции также опасно. В этом случае заболевшие зачастую поздно обращаются в медицинские учреждения за помощью или вовсе игнорируют лечение.

— Это тоже может приводить к развитию постковидного синдрома. В целом, как правило, чем тяжелее протекает заболевание, тем более продолжительны и более выражены симптомы постковидного синдрома, — цитирует ТАСС слова Руженцевой.

До этого директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что мммунизация «Спутником V», а потом ревакцинация назальным препаратом обеспечит защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.