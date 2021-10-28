Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от COVID-19

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Иммунизация «Спутником V», а потом ревакцинация назальным препаратом обеспечит защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе. Об этом сказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот, — пояснил он.

Ученый отметил, что при использовании назальной вакцины образуется независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области «входных ворот» вируса, передает РИА Новости.

В Центре им. Гамалеи сообщили, что вакцина для подростков по составу будет похожа на «Спутник V». Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин отметил, что вакцинация подростков в настоящее время проводится во многих странах мира. Кроме того, специалисты обсуждают возможность вакцинации для детей с пяти лет.