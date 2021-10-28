Американский врач назвал витамин, который уменьшает морщины

Кадр из фильма «Белоснежка и охотник»

Витамин C рекомендовано принимать в сезон ОРВИ и других респираторных инфекций, а также в случае ухудшения состояния здоровья. Однако лица старше 50 лет смогутуменьшить морщины с помощью добавки. Об этом заявила диетолог из США Эми Гудсон.

По словам эксперта, названный витамин способствует укреплению иммунитета и защищает клетки от свободных радикалов. С течением лет естественные функции организма начинают ослабевать,поэтому для умеренного и здорового старения необходимо принимать добавку.

— Некоторые исследования показывают, что более высокое потребление витамина C может быть связано с более низкой вероятностью появления морщин, сухости кожи и улучшения внешнего вида кожи при старении, — уточнил Гудсон.

При этом витамин С может помочь людям предотвратить возрастные заболевания глаз и даже катаракту. Врач порекомендовала мужчинам принимать 90 миллиграммов добавки, а женщинам — 75, передает РИАМО со ссылкой на слова специалиста.

До этого диетолог Татьяна Дик призвала россиян включить в рацион корицу, куркуму, тимьян, шалфей и орегано.

Она сообщила, что эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалами.