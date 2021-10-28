Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог Дик назвала пять специй, предотвращающих рак

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Дик назвала пять специй, предотвращающих рак
Фото: pexels.com

Диетолог Татьяна Дик призвала россиян включить в рацион корицу, куркуму, тимьян, шалфей и орегано.

Она сообщила, что эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалами.

— И это далеко не все их полезные свойства. Корица понижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Куркума улучшает функции мозга и способствует похудению, — рассказала диетолог.

Также Дик добавила, что тимьян необходим при простудных заболеваниях, шалфей поможет при нарушении пищеварения, а орегано благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, сообщает РИА Новости.

Диетологи назвали продукты для укрепления иммунитета в холодное время года. Овощи, зелень и натуральные специи способствуют укреплению иммунной системы в период холодов. Сбалансированное питание с акцентом на умеренность и разнообразие — ключ к успеху.

Читайте также:
приправасоветы специалистаОнкология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте