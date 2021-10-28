Диетолог Дик назвала пять специй, предотвращающих рак

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Диетолог Татьяна Дик призвала россиян включить в рацион корицу, куркуму, тимьян, шалфей и орегано.

Она сообщила, что эти специи богаты антиоксидантами, которые оказывают противораковое действие и борются со свободными радикалами.

— И это далеко не все их полезные свойства. Корица понижает сахар в крови, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Куркума улучшает функции мозга и способствует похудению, — рассказала диетолог.

Также Дик добавила, что тимьян необходим при простудных заболеваниях, шалфей поможет при нарушении пищеварения, а орегано благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, сообщает РИА Новости.

Диетологи назвали продукты для укрепления иммунитета в холодное время года. Овощи, зелень и натуральные специи способствуют укреплению иммунной системы в период холодов. Сбалансированное питание с акцентом на умеренность и разнообразие — ключ к успеху.