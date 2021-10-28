Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Диетолог назвала самый полезный осенний продукт, который стоит включить в рацион всем.

По словам врача-диетолога, тыква очень полезна и благотворно влияет на состояние организма.

— Во-первых, это источник бета-каротина. Его там содержится достаточно много, как раз об этом говорит оранжевый цвет. Витамин А является одним из самых мощных антиоксидантов, это значит, что это профилактика процессов старения и онкологических заболеваний, — отметила она в комментарии Nation News.

Тыква содержит большое количество пищевой клетчатки. Он обеспечивает хорошую работу кишечника, поддерживает микрофлору, повышает иммунитет.

Кроме того, в составе тыквы много калия. Он поддерживает работу сердечно-сосудистой системы.

Диетолог добавила, что углеводная нагрузка у тыквы низкая, продукт относится к низкокалорийным, поэтому ее можно спокойно есть людям во время диеты, даже людям с сахарным диабетом.

До этого диетолог Дик назвала пять специй, предотвращающих рак. Она призвала россиян включить в рацион корицу, куркуму, тимьян, шалфей и орегано.