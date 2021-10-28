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Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин среди россиян

Михаил Алимов

Общество
Названы самые популярные костюмы на Хэллоуин среди россиян
Кадр из сериала «Игра в кальмара», 2021

Россияне активно готовятся к празднованию Хэллоуина — средний чек на подготовку костюма составляет 1 300 рублей. Образы они выбирают самые разные. Например, «Чумной доктор» из одноименного фильма Олега Трофима или персонажи из корейского сериала «Игра в кальмара». Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в пресс-службе крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries.

— За последние две недели спрос на гримы, карнавальные костюмы, маски, бутафорию вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на карнавальные парики — в восемь раз, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что аналитики компании проанализировали 31,5 миллиона заказов пользователей за период с 13 по 26 октября.

Стоимость костюма в среднем выросла на 20 процентов, по сравнению с прошлым годом, и составила 1300 рублей. Популярными в качестве образа стали персонажи из фильмов и сериалов. «Чумной доктор», Харли Квин из «Отряда Самоубийц», а также Фредди Крюгер из знаменитого ужастика, Наруто и герои прочих известных картин, не теряющих популярности.

Кроме того, популярны и персонажи из фольклора и фантастических произведений. Например эльфы, ведьмы или вампиры.

Особо представители компании выделили популярность персонажей из «Игры в кальмара».

— В преддверии Хэллоуина высоким спросом у покупателей пользуется продукция по мотивам «Игры в кальмара». На Wildberries жители нашей страны приобретают комбинезоны, маски и спортивные костюмы для создания образов героев популярного сериала, а в качестве дополнения к праздничным декорациям — печенье с его символикой, — рассказали в пресс-службе РИА Новости.

Отмечается, что в этом году больше людей станут праздновать Хэллоуин из-за введенных нерабочих дней. Россияне станут больше встречаться с друзьями и одним из поводов станет наступивший праздник. Выросли и покупки элементов самостоятельного декора. Пользователи украшают дома гирляндами, воздушными шарами и фигурками со скелетами.

До этого сообщалось, что музей «Дом Гоголя» 30 октября приглашает юных москвичей на урок школы сказочников «Хэллоуин».

Уроки «Школы Сказочников» посвящены знакомству и чтению современной детской литературы, обсуждению важных общечеловеческих тем, сочинению историй и игре в небольшие импровизированные спектакли.

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