Доктор Комаровский рассказал, как уберечь детей от коронавируса

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Педиатр Евгений Комаровский дал советы родителям, как уберечь детей от коронавирусной инфекции.

— Я посоветую родителям, во-первых, самим не стать источником заражения, то есть привиться, соблюдать противоэпидемические мероприятия. Если вы куда-то ходите, то не приносите заразу в дом. Использовать маску, не лезть в толпу, — отметил специалист.

Он добавил, что было бы хорошо, если все контактирующие с ребенком взрослые — педагоги, воспитатели, тренеры — тоже были привиты. Также в настоящее время не стоит посещать массовые мероприятия с детьми.

Кроме того, в помещениях важно обеспечить хороший воздухообмен. Необходимо чаще проветривать помещения. Влажность воздуха должна составлять 40–60 процентов, температура воздуха — не выше двадцати градусов, отметил врач.

По словам Комаровского, самым лучшим способом контроля параметров воздуха является датчик углекислоты. Он должен показывать значение не более 1000, передает Nation news.

До этого доктор Комаровский рассказал об опасном последствии коронавируса. Он отметил, что у некоторых пациентов долгое время сохраняется одышка.