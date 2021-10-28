Реставрация фасада усадьбы XIX века завершилась в центре столицы

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

Специалисты закончили ремонт фасадов усадьбы Пантелеева XIX века постройки на улице Земляной Вал в центре Москвы. Работы проходили под контролем департамента культурного наследия столицы. Об этом сообщил руководитель ведомства Алексей Емельянов в четверг, 28 октября.

Уточняется, что дом признан объектом культурного наследия. Необычный архитектурный стиль постройки сочетает в себе вычурные украшения барокко и четкие формы классицизма.

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

— Мы рады сообщить о завершении важного этапа комплексной реставрации фасада дома Пантелеева на Земляном Валу — реставраторы полностью привели в порядок изящные фасады исторического здания. Леса уже демонтированы, а это значит, что жители города могут полюбоваться результатом кропотливой работы. Особое внимание специалисты уделили реставрации и воссозданию утраченного лепного декора, — заявил руководитель департамента.

По словам Емельянова, мастера проводили работы ориентируясь на исторические фотографии и архивные документы.

Комплексная реставрация дома Пантелеева завершится в 2022 году. Специалистам предстоит отремонтировать печи, лестницы, лепнины, напольные покрытия и парадные помещения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в столице утвердили проект реставрации старинного усадебного здания на Погодинской улице. Объект культурного наследия регионального значения расположился по адресу Погодинская улица, дом 22, строение 1.