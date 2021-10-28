Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Реставрация фасада усадьбы XIX века завершилась в центре столицы

Виктория Сикерина

Город
Реставрация фасада усадьбы XIX века завершилась в центре столицы
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

Специалисты закончили ремонт фасадов усадьбы Пантелеева XIX века постройки на улице Земляной Вал в центре Москвы. Работы проходили под контролем департамента культурного наследия столицы. Об этом сообщил руководитель ведомства Алексей Емельянов в четверг, 28 октября.

Уточняется, что дом признан объектом культурного наследия. Необычный архитектурный стиль постройки сочетает в себе вычурные украшения барокко и четкие формы классицизма.

Реставрация фасада усадьбы XIX века завершилась в центре столицыФото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

— Мы рады сообщить о завершении важного этапа комплексной реставрации фасада дома Пантелеева на Земляном Валу — реставраторы полностью привели в порядок изящные фасады исторического здания. Леса уже демонтированы, а это значит, что жители города могут полюбоваться результатом кропотливой работы. Особое внимание специалисты уделили реставрации и воссозданию утраченного лепного декора, — заявил руководитель департамента.

По словам Емельянова, мастера проводили работы ориентируясь на исторические фотографии и архивные документы.

Комплексная реставрация дома Пантелеева завершится в 2022 году. Специалистам предстоит отремонтировать печи, лестницы, лепнины, напольные покрытия и парадные помещения, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что в столице утвердили проект реставрации старинного усадебного здания на Погодинской улице. Объект культурного наследия регионального значения расположился по адресу Погодинская улица, дом 22, строение 1.

Читайте также:
ИсторияРеставрацияЦАО Москвы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте