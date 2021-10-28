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«Шестой год подряд»: московский технопарк вновь занял первое место в федеральном рейтинге

Михаил Алимов

Город
«Шестой год подряд»: московский технопарк вновь занял первое место в федеральном рейтинге
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Троицк, Промышленная улица, 2Б Карта всех событий

Столичный «ТехноСпарк» стал лучшим в VII Национальном рейтинге технопарков России. Эксперты оценивали конкурсантов по 21 различным показателям, среди которых инвестиционная привлекательность, открытость бизнеса, эффективность его работы и так далее. Это уже шестая победа подряд для технопарка.

— «ТехноСпарк» стал лидером среди всех подобных организаций в России по всем показателям. Еще один столичный технопарк «Калибр» отмечен в категории информационной открытости и вклада в устойчивое развитие. При этом каждый пятый технопарк в национальном рейтинге — московский, всего в него вошло восемь столичных площадок, — рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Всего в национальный рейтинг из 40 технопарков вошли столичные учреждения «ТехноСпарк», «Калибр», «Элма», «Слава», «Полюс», «Москва», «Нагатино» и «Мосгормаш», передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что усовершенствованные ортезы для животных разработали в столичном технопарке «Слава». Они легче, позволяют коже питомцев дышать, способны надежно фиксировать поврежденную конечность и снимать с нее нагрузку. К тому же их не нужно стягивать при рентгене, лишний раз травмируя питомца.

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