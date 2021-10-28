Переселение по программе реновации стартовало в Троицке

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Троицк, улица Академика Черенкова Карта всех событий

Переселение горожан по программе реновации жилищного фонда стартовало в Троицком административном округе (ТАО) Москвы. С 30 октября будущие жильцы смогут осмотреть квартиры. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в четверг, 28 октября.

Участникам программы предложили новостройки на улице Академика Черенкова.

— 29 октября порядка 550 жителей Троицка получат письма с предложением квартир, а уже 30 октября они смогут осмотреть новое жилье и начать подготовку к переезду, — заявил глава ведомства.

Сергей Левкин уточнил, что новым жильем обеспечат жителей домов на Новой и Спортивной улицах.

В настоящий момент в Троицке 124 дома подлежат расселению.

— Два полностью расселены и 13 уже демонтированы по технологии умного сноса. На территории округа подобрано восемь стартовых площадок для строительства домов по программе реновации, — заключил руководитель департамента.

27 октября заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что свыше 300 многоэтажек по программе реновации жилищного фонда возведут в столице в период с 2022 по 2024 год.