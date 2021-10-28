Аналитики рассказали, как повлияют на московскую экономику нерабочие дни

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в городе. В указанный период не будут работать магазины, которые реализуют товары не первой необходимости. Заведения общественного питания переведут в онлайн-режим и доставку.

В Аналитическом центре Москвы в четверг, 28 октября, заявили, что большое влияние окажут ограничительные меры на магазины одежды, обуви, косметики и продукции повседневного спроса, так как потребители, вероятнее всего, перенесли покупки на неделю до и после отмены нерабочих дней. Так, исследования специалистов показали, что 23 и 24 октября оборот таких точек торговли увеличился примерно на 14 процентов.

— Ограничения на работу торговых предприятий в период с 28 октября по 7 ноября коснутся только непродовольственной розницы и не затронут магазины, торгующие продовольственными товарами и товарами первой необходимости, — подчеркнули аналитики.

В сегменте электроники аналитики прогнозируют несерьезные падения оборота: не более 20–30 процентов в сутки, так как такие магазины будут реализовывать товар в дистанционном формате.

Проблемной сферой остаются услуги, которые невозможно перенести в онлайн. Специалисты ожидают до 60 процентов снижения оборотов в полностью закрытых организациях.

— Не все отрасли сектора услуг в период нерабочих дней закрываются полностью: посещение театров и музеев возможно, но при предъявлении QR-кода. По опыту аналогичных ограничений в регионах России в Москве снижение оборотов этих учреждений может достигать 35–48 процентов. Мы ожидаем, что фактически оно будет меньше в силу того, что значительно выросло число вакцинированных граждан, а значит и потенциальных посетителей театров и музеев, — заключил генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве досрочно вводятся нерабочие дни. Они продлятся с 28 октября по 7 ноября. О том, какие ограничения будут действовать в столице, — в материале «Вечерней Москвы».