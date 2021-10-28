Нерабочие дни в Москве: как будет жить столица с 28 октября по 7 ноября

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве досрочно вводятся нерабочие дни. Они продлятся с 28 октября по 7 ноября. О том, какие ограничения будут действовать в столице, — в материале «Вечерней Москвы».

Что не будет работать

Согласно указу мэра города Сергея Собянина, на этот период приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других. Ни в торговые центры, ни в кинотеатры попасть не получится. Исключение делается для аптек, продовольственных магазинов и магазинов с другими товарами первой необходимости.

Также под запрет попадает работа магазинов, где более 70 процентов товара — алкогольная продукция. При этом продажа и доставка любых товаров дистанционном способом не ограничивается.

Кроме того, запрещено проведение массовых, рекламных и зрелищных мероприятий, за исключением проводимых по решению властей или согласованных с местным управлением Роспотребнадзора.

Госучреждения, МФЦ и ЗАГСы

Во время нерабочих дней изменится режим функционирования центров «Мои документы» и помещений органов власти. Там практически прекратят оказывать услуги населению, за исключением регистрации актов гражданского состояния. Всего по Москве будут работать 25 дежурных МФЦ. В них можно расторгнуть брак или получить свидетельство о смерти. Свидетельство о рождении будут выдавать в роддоме.

Церемонии заключения брака в период нерабочих дней по уже поданным заявлениям проводить не запрещается, однако они должны состояться без гостей. Если парам такой формат не подходит, нужно обратиться в ЗАГС и договориться о переносе даты.

Госуслуги, оказываемые дистанционно, можно будет получить в полном объеме.

Учебные заведения и медицинские организации

Школы и детские сады с 28 октября по 7 ноября уйдут на каникулы. Организации дополнительного образования, спортивные школы, детские кружки и секции также прекратят свою работу. Для дошкольников организуют дежурные группы. А вузы и колледжи смогут проводить занятия дистанционно.

Плановая помощь в больницах города Москвы продолжит оказываться. Экстренную помощь сохранят в полном объеме. Также продолжат работать прививочные пункты, расположенные в многофункциональных центрах госуслуг.

Музеи и театры

Единственным вариантом досуга для москвичей, кроме незакрытых парков и скверов, в последние дни октября и первые дни ноября остаются музеи и театры. Они смогут продолжить работу в «бесковидном» формате при заполняемости помещений не более чем на 50 процентов, использовании масок и QR-кодов. После 8 ноября театры и музеи продолжат работу в аналогичном формате, только уже с заполняемостью в 70 процентов.

В Московский зоопарк можно будет зайти без QR-кодов, но посмотреть удастся только на открытые вольеры.

После нерабочих дней

О том, какие ограничения будут действовать после окончания нерабочих дней, пока точно неизвестно. Это зависит от эпидемиологической обстановки. Пока речь идет об использовании QR-кодов, защитных масок при проведении концертов и других развлекательных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Также с 8 ноября для невакцинированных от коронавируса пожилых москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Им заблокируют социальные карты до введения первого компонента вакцины.

Кроме того, с 25 октября по 25 февраля работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов непривитых сотрудников и всех непривитых работников старше 60 лет, за исключением критически важных.

Все эти меры, по мнению властей, позволят сдержать распространение инфекции и сбить очередную волну заболеваемости.

Нерабочие дни вводятся по всей России указом президента для сдерживания заболеваемости COVID-19 с 30 октября по 7 ноября 2021 года. В зависимости от эпидемиологической обстановки регионы могут их начинать досрочно или продлевать при необходимости. В Москве продление каникул пока не планируется.