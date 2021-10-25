«Испытание на взрослость»: почему нас снова отправили сидеть по домам

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В начале пандемии россияне были вынуждены больше двух месяцев находиться в самоизоляции. Она началась 30 марта 2020 года, и только в июне жители нашей страны стали понемногу возвращаться к привычной жизни. В этот раз объявленные президентом России нерабочие дни из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки будут длиться с 30 октября по 7 ноября. О том, почему нынешние ограничения для россиян не так страшны, как сэкономить в этот период и чего не хватает всем жителям нашей страны, — в материале «Вечерней Москвы».

Адаптировались, но не изменились

Почти за два года существования пандемии россияне как смогли адаптировались к «новой жизни». Кому-то идея удаленки уже не кажется такой дикой и даже нравится, другие и вовсе так и не вышли в офисы — распробовали экономию, так сказать, на вкус. Шок от ощущающейся катастрофы, как в первые ограничения, когда Москва буквально опустела, у россиян сменился радостью «незапланированных выходных». Это связано с тем, что людям сложно долго жить на «одной волне переживаний», говорит психолог Елена Новоселова.

Специалист считает, что за время пандемии россияне так и не прошли «испытание на взрослость»: не научились нести ответственность не только за себя, но и за окружающих.

— Сейчас это не так пугающе потому, что пока заявлен небольшой период. Плюс там и так праздничные дни выпадали. И в последние месяцы, когда рост заболеваемости поднимался и никаких жестких ограничений не происходило, получилась такая двойственность. Это испытание для всех на взрослость и ответственность за себя и другого, не только близкого, но и незнакомого человека. Ничего за весь период пандемии с этим не изменилось. Я считаю, что никакой ответственности и понимания этой общесоциальной жизни у нас, к сожалению, не появилось, — подчеркнула психолог в разговоре с «ВМ».

По мнению специалиста, данные ограничения не приведут к массовой вакцинации. Поэтому все будет зависеть только от количества свободных коек в больницах и допустимой нагрузки на медперсонал, считает Новоселова.

— В нашей стране всегда должен быть кто-то, кто берет на себя ответственность. Это наследие нашей истории: общинная жизнь, когда все за все отвечают и никто ни за что не отвечает. Индивидуальная ответственность за себя и ближнего — с этим у нас очень плохо. Практически никогда ее не было. Она имела шанс родиться в сегодняшней ситуации, но не родилась, — заключила собеседница «ВМ».

Оптимизм в эпоху пессимизма

После новостей о предстоящих нерабочих днях многие москвичи в испуге побежали по магазинам. Поэтому в выходные были замечены большие очереди, поделился своими наблюдениями с «ВМ» доктор экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. Многое из этого, считает эксперт, оказалось необязательными эмоциональными тратами.

— Страх того, что ограничения могут продлить, с одной стороны, привел к излишним тратам. С другой — это некий оптимизм в эпоху пессимизма. Потому что любая обновка говорит, что прежняя жизнь еще окончательно не потеряна. Посмотрим, что будет с заболеваемостью. Потому что невакцинированным и не переболевшим ковидом пенсионерам заблокируют соцкарты только с 8 ноября. Я думаю, окончательной версии развития событий сейчас нет ни у кого, — поделился экономист.

Специалист также дал россиянам рекомендации по поводу того, как в период нерабочих дней сэкономить семейный бюджет. Во-первых, не стоит совершать покупок «впрок». Если есть «лишние деньги» — лучше положить их в банк. Это небольшой доход, но все же необходимый, пояснил Сергей Смирнов. Во-вторых, следует делать покупки разумно, исходя из текущей ситуации, не поддаваясь панике. Еще один совет от эксперта: нужно следить за оплатой коммунальных счетов. Потому что с 1 января 2022 года будут взиматься пени за просроченные платежи по ЖКХ. Так что свободные дни — хороший повод для разбора квитанций и просчета бюджета на ближайшие месяцы.

Несмотря на то что с 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочие дни, некоторые предприятия продолжат свою деятельность. Так, этот период не коснется процесса перечисления и доставки пенсий. Отделения «Почты России» также продолжат свою работу. Больницы, продовольственные магазины и аптеки тоже не будут приостанавливать свою деятельность.

В понедельник, 25 октября, в оперштабе Москвы заявили, что в столице не планируют продлевать нерабочие дни. Существующие правила установлены указом мэра Москвы Сергея Собянина с 28 октября по 7 ноября.

Помимо режима нерабочих дней, в городе действуют и другие ограничения, призванные уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Среди них перевод 30 процентов работников на дистанционную работу и обязательная самоизоляция пожилых горожан и москвичей с хроническими заболеваниями.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.