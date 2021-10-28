Сын Табакова оценил назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Фото: Скриншот из Youtube«Вечерний Ургант»

Сын Олега Табакова, актер Павел Табаков прокомментировал назначение Константина Хабенского худруком МХТ имени Чехова. Он отметил, что пока сложно сказать, какие перемены ожидают театр.

— Сложно сказать, каких изменений я жду. Однако очень хорошо, что театр возглавит человек, который работает в нем на протяжении 15 лет. Он понимает людей, которые здесь работают, их нужды, а также знает их сильные и слабые стороны, поэтому здесь он будет успешен, — отметил он в комментарии ФАН.

Актер Константин Хабенский стал новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. Он сменит на посту Сергея Женовача, который, как сообщило Минкультуры, покинул его по собственному желанию.

В свою очередь театральный критик Капитолина Кокшнева отметила, что труппа МХТ имени Чехова разнонаправленно ориентирована, поэтому Женовачу было сложно существовать в такой ситуации.

— Он, как художник, все-таки привык к несколько иному. В целом в России заметна тенденция, когда актеры занимают посты художественных руководителей, — добавила она в комментарии «Царьграду».

Ранее также стало известно, что Владимир Кехман стал новым гендиректором МХАТ имени Горького.