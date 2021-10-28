Сын Табакова оценил назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова
Сын Олега Табакова, актер Павел Табаков прокомментировал назначение Константина Хабенского худруком МХТ имени Чехова. Он отметил, что пока сложно сказать, какие перемены ожидают театр.
— Сложно сказать, каких изменений я жду. Однако очень хорошо, что театр возглавит человек, который работает в нем на протяжении 15 лет. Он понимает людей, которые здесь работают, их нужды, а также знает их сильные и слабые стороны, поэтому здесь он будет успешен, — отметил он в комментарии ФАН.
Актер Константин Хабенский стал новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. Он сменит на посту Сергея Женовача, который, как сообщило Минкультуры, покинул его по собственному желанию.
В свою очередь театральный критик Капитолина Кокшнева отметила, что труппа МХТ имени Чехова разнонаправленно ориентирована, поэтому Женовачу было сложно существовать в такой ситуации.
— Он, как художник, все-таки привык к несколько иному. В целом в России заметна тенденция, когда актеры занимают посты художественных руководителей, — добавила она в комментарии «Царьграду».
Ранее также стало известно, что Владимир Кехман стал новым гендиректором МХАТ имени Горького.