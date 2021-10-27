Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кехман стал новым гендиректором МХАТ имени Горького

Анастасия Колоскова

Общество
Кехман стал новым гендиректором МХАТ имени Горького
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Владимир Кехман назначен новым генеральным директором Московского Художественного Академического Театра имени Горького. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

В ведомстве отметили, что Кехман останется художественным руководителем Михайловского театра.

— На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В министерстве добавили, что приоритетами работы Кехмана в новой должности будет стабильное развитие театра, поддержание взаимоотношений в труппе и «созидательной творческой атмосферы», и выразили уверенность, что опыт Владимира Абрамовича позволит поддержать коллектив театра в кризисный период и решить задачи по ремонту.

До этого стало известно, что актер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем Московского Художественного Театра имени А.П. Чехова.

Читайте также:
НазначенияМХАТ имени Горькогоновый генеральный директор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кастинг для арендатора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Многодетные семьи поддержали

Все мнения
О проекте