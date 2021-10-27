Кехман стал новым гендиректором МХАТ имени Горького

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Владимир Кехман назначен новым генеральным директором Московского Художественного Академического Театра имени Горького. Об этом в среду, 27 октября, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

В ведомстве отметили, что Кехман останется художественным руководителем Михайловского театра.

— На аналогичную должность, которую занимал в Новосибирском государственном театре оперы и балета Владимир Кехман, придет Дмитрий Юровский, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В министерстве добавили, что приоритетами работы Кехмана в новой должности будет стабильное развитие театра, поддержание взаимоотношений в труппе и «созидательной творческой атмосферы», и выразили уверенность, что опыт Владимира Абрамовича позволит поддержать коллектив театра в кризисный период и решить задачи по ремонту.

До этого стало известно, что актер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем Московского Художественного Театра имени А.П. Чехова.