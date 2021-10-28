ФСБ предотвратила несколько терактов в Мурманской области

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В Мурманской области ФСБ предотвратила теракты на военных объектах. Сторонник запрещенной в РФ террористической организации ИГ* был ликвидирован в городе Кандалакша. Об этом в четверг, 28 октября сообщили в ведомстве.

— Вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации «Исламское государство»*, местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона, — говорится в релизе ФСБ.

Во время задержания он доставал самодельную бомбу из тайника. Увидев сотрудников службы, террорист начал стрелять. Мужчину ликвидировали ответным огнем. При задержании никто больше не пострадал.

Во время обыска у него дома изъяли компоненты для еще одной бомбы, оружие, боеприпасы и средства связи, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что турецкие силовики задержали в Анкаре боевика террористической организации «Исламское государство»*, который имеет гражданство РФ. Информацию об этом предоставило турецкое издание Hurriyet. По данным газеты, задержанный террорист находился в розыске по линии Интерпола.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.