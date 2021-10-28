Свыше полутора миллионов анализов питьевой воды выполнили в Москве за 2021 год

Специалисты «Мосводоканала» провели более полутора миллионов анализов питьевой воды в столице с начала текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 28 октября.

Он отметил, что 217 лет назад в городе открыли инженерное сооружение, рассчитанное на 300 тысяч ведер в сутки.

В настоящий момент водопровод в столице — самый длинный в России. Обслуживанием и подготовкой воды для населения занимаются сотрудники «Мосводоканала».

— История водоснабжения жителей столицы началась со строительства в 19 веке первого водопровода длиной немногим более 20 километров. Сегодня длина водопроводных сетей Москвы превышает 13 тысяч километров, ежедневно город потребляет около трех миллионов кубических метров воды, а ее подготовкой занимается крупнейшая водная компания страны АО «Мосводоканал», — заявил заммэра.

Петр Бирюков заключил, что качество воды в Москве контролируют по 184 критериям. В 2021 году специалисты выполнили свыше полутора миллионов анализов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого директор Западной станции водоподготовки «Мосводоканала» Андрей Смирнов рассказал, что использование дома фильтров с угольными картриджами необязательно.