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Число развязок с «вафельной» разметкой в столице превысило 200

Виктория Сикерина

Город
Число развязок с «вафельной» разметкой в столице превысило 200
Фото: Анна Быкова

Специалисты нанесли «вафельную» разметку на 19 перекрестках в городе с начала текущего года. Таким образом, их число превысило 200. Об этом рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) со ссылкой на слова руководителя дирекции учреждения Сергея Назарова в четверг, 28 октября.

На участок дороги с такой разметкой нельзя выезжать на запрещающий сигнал светофора. В противном случае образуется затор из-за препятствия транспортному движению.

— В 2021 году в Москве «вафельную» дорожную разметку нанесли еще на 19 перекрестках. Теперь в столице более 200 таких пересечений. «Вафельницы»... Ее применяют на особо загруженных пересечениях дорог, — заявили в учреждении.

Например, в 2021 году дорожники нанесли указанную разметку на развязке Ленинского и Ломоносовского проспектов на юго-западе Москвы и на пересечении Щелковского шоссе и 15-ой Парковой улицы.

В пресс-службе уточнили, что предложение нанести «вафельную» разметку чаще всего поступает от населения. Такая мера позволяет снизить опоздания общественного наземного транспорта в пиковые часы и остальное время.

— После появления «вафельниц» на перекрестках автомобилисты становятся более дисциплинированными, им проще визуально определить, сумеют ли они пересечь участок на зеленый сигнал светофора. Это позволяет избежать образование заторов и быстрее проезжать проблемные участки, — передает агентство городских новостей «Москва» слова Назарова.

Ранее стало известно, что на востоке столицы впервые установили камеру видеонаблюдения для фиксации езды без включенных фар.

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