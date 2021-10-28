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Москва поднялась на 18 строчку в Рейтинге глобальных городов Kearney          

Виктория Сикерина

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Москва поднялась на 18 строчку в Рейтинге глобальных городов Kearney          
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва заняла 18 позицию в ежегодном Рейтинге глобальных городов (Global Cities Index 2021) от компании Kearney. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 28 октября.

Мегаполис расположился между Сеулом и Мадридом. При этом Москва обогнала Рим, Торонто и Амстердам.

В пятерку лидеров вошли Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио и Лос-Анджелес.

— Позиции Москвы в первой двадцатке глобальных городов мира — это результат постоянной работы по улучшению в столице делового климата, привлечению инвестиций, а также традиционно высокого уровня развития культуры и спорта... Авторы доклада также отмечают успехи городов в развитии цифровой экономики и передовых технологий, которые в условиях пандемии стали главными драйверами положительных изменений позиций городов в рейтинге, — заявил заммэра.

Владимир Ефимов напомнил, что весной 2020 года в разгар пандемии Москва заняла первое место в мире по развитию системы здравоохранения.

До этого столица стала одним из ста лучших городов мира для студентов по версии британской консалтинговой фирмы Studee.

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