Беременную женщину избили во время проведения переписи населения в Приамурье

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Беременную женщину-волонтера, которая проводила перепись населения, избили пьяные жители одной из квартир многоэтажки в Шимановском районе Приамурья. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в прокуратуре региона.

— Установлено, что вечером 24 октября нетрезвые жители одной из квартир многоквартирного дома напали на беременную переписчицу, которая делала обход по квартирам. Нетрезвые хозяева квартиры хватали женщину за одежду, толкали в стену, пытались спустить с лестницы, в результате чего причинили ей побои, — говорится на сайте ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Прокуратура Шимановского района контролирует ход его расследования.

В июле ревнивый муж в течение нескольких дней избивал свою беременную жену в загородном доме в Екатеринбурге. Перед этим девушка сообщила ему, что собирается с ним развестись. Мужчина подкараулил свою жену после работы. Он насильно затолкал ее в машину и вывез в коттеджный поселок. Там он регулярно избивал женщину, угрожая расправой в случае неповиновения. По словам девушки, муж замахивался на нее утюгом, угрожал пистолетом, а также бил руками и ногами.