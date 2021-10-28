Москва предоставила более 200 квартир для маломобильных горожан за пять лет

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва предоставила 226 квартир гражданам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) за пять лет. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 28 октября.

Он отметил, что город уделяет особенное внимание развитию безбарьерной среды для горожан с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

— В рамках программы город предоставляет возможность людям, которые стоят на жилищном учете и которым по заключению врачебной комиссии требуется специально оборудованная квартира, переселиться в подходящие помещения. За пять лет этим правом воспользовались 226 человек, общий метраж их нового жилья составляет 15,3 тысячи квадратных метров, — заявил заммэра.

Владимир Ефимов подчеркнул, что за 2021 год очередникам предоставили 21 квартиру.

Также руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман уточнил, что жители города получают недвижимость по договору социального найма. При этом жилые помещения можно приватизировать, передает официальный сайт мэра Москвы.

1/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 2/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 3/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

При этом в городе активно развивают программу реновации жилищного фонда. Так, в среду, 27 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что более 300 многоэтажек по программе реновации жилищного фонда возведут в столице в период с 2022 по 2024 год.