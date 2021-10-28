Нутрициолог объяснила, кому опасно есть лимоны

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Лимоны можно есть в таком же количестве, как и остальные фрукты, но при отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в четверг, 28 октября, сообщила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

— У нас есть стандартная рекомендация — 400–500 граммов фруктов и овощей в день. Например, граммов 200–250 отводим на фрукты, куда можно включить и лимон. Но необязательно его есть, это не какой-то волшебный вариант, — рассказала она «Москве 24».

По ее словам, людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ следует с осторожностью относиться к употреблению кислого фрукта. Он стимулирует выработку пищеварительных ферментов, соляной кислоты, которая попадает в желудок. Здоровый человек этого не почувствует, но для больного гастритом или гастродуоденитом пациента, у которого повышенная кислотность желудка, это обернется проблемами и дискомфортом.

Круглова также опровергла пользу чая с лимоном. Потому что под воздействием высоких температур витамин С в фрукте разрушается. Остается только приятный вкус.

— Как вариант, можно добавлять в чай, но я бы не ждала от такого напитка какого-то волшебства. Если просто нравится вкус, то можно пить, — резюмировала она.

До этого нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, кому нужно исключить из рациона одну из самых популярных ягод в осенне-зимний период — хурму. Она отметила, что хурма содержит большое количество сахаров природного происхождения и углеводов, которые не насыщают организм на долгое время.