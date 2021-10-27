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Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть хурму

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть хурму
Фото: Pexels

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, кому нужно исключить из рациона одну из самых популярных ягод в осенне-зимний период — хурму.

Она отметила, что хурма содержит большое количество сахаров природного происхождения и углеводов, которые не насыщают организм на долгое время.

— Хурма не рекомендуется людям с сахарным диабетом, панкреатитом в стадии обострения, а также тем, кто страдает от проблем с поджелудочной железой и запорами, — сообщила Гаврикова.

Специалист добавила, что людям без перечисленных заболеваний хурма пойдет только на пользу. Но употреблять ее лучше всего с полезными жирами, например, орехами. По словам нутрициолога, в день можно съедать не более 200-300 граммов этой ягоды.

Хурма содержит большое количество полезных микронутриентов: витамины группы В, витамин С, Е, калий, фосфор, магний, кальций и марганец, флавоноиды, полифенолы и пищевые волокна. Она обладает антиоксидантными свойствами, успокаивающим действием, снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и укрепляет иммунитет, заключила специалист, передает РИА Новости.

«Вечерняя Москва» узнала, какие сезонные продукты помогут поддержать иммунитет. Предзимний период в ноябре для организма целое испытание: сокращается световой день, наступают со всех сторон простудные заболевания.

Главной ягодой ноября считается клюква, которую можно запасти на зиму, заморозить и наслаждаться кислинкой следующие полгода. Клюква — просто кладезь витамина C, лимонной, хинной и бензойной кислот.

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