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Авторская фотография москвички украсила лимитированную карту «Тройка»

Виктория Сикерина

Город
Авторская фотография москвички украсила лимитированную карту «Тройка»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Авторский снимок Анастасии Комаровой поместили на проездную карту «Тройка» из лимитированной коллекции. Девушка получила приз в размере 50 тысяч рублей на покупку фотоаппарата и другой техники для творчества.

Портал «Активный гражданин» с 11 августа по 10 октября провел конкурс. Участникам необходимо было прислать кадр одной из 12 общественных зон, которые отремонтировали в рамках реализации программы «Мой район». Свыше 186 человек приняли участие в акции.

Победительница сфотографировала здание Северного речного вокзала в вечернее время суток. За нее свой голос отдали более 15 тысяч пользователей проекта.

В результате снимок поместили на лимитированную карту «Тройка», передает официальный сайт мэра Москвы.

— Москва меняется каждый день, и многие перемены хочется принимать с благодарностью. Например, Северный речной вокзал по-настоящему преобразился и стал очень уютным местом, куда хочется возвращаться. Поэтому, когда я решила принять участие в конкурсе, то точно знала, какую именно достопримечательность столицы хочу запечатлеть, — рассказала Комарова.

До этого активные горожане приняли участие в еще одном голосовании. Тогда жители столицы выбрали название для новой станции второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) у Комсомольской площади. Ее назвали Площадь трех вокзалов.

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