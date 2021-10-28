За сутки в России выявили более 40 тысяч новых случаев коронавируса

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В России за сутки выявили 40 096 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в «Оперштабе Москвы».

При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни. Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших продолжает лидировать Москва, где выявили за сутки 8440 случаев COVID-19. Следом идут Санкт-Петербург с 3186 случаями и Московская область, где зафиксировали 2639 заболевших.

Всего за время пандемии коронавируса в РФ зафиксировано 8 392 697 случаев. Полностью выздоровели 7 272 053 пациента, скончались 235 057 человек, передает Telegram-канал оперштаба.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от COVID-19. Он рассказал, что иммунизация «Спутником V», а потом ревакцинация назальным препаратом обеспечат защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.