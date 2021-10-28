За сутки в России выявили более 40 тысяч новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 40 096 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 28 октября, сообщили в «Оперштабе Москвы».
При этом у 8,8 процента людей не обнаружено клинических признаков болезни. Количество смертельных случаев за последние 24 часа составило 1159. Российские медики вылечили от коронавируса 29 318 пациентов.
По количеству заболевших продолжает лидировать Москва, где выявили за сутки 8440 случаев COVID-19. Следом идут Санкт-Петербург с 3186 случаями и Московская область, где зафиксировали 2639 заболевших.
Всего за время пандемии коронавируса в РФ зафиксировано 8 392 697 случаев. Полностью выздоровели 7 272 053 пациента, скончались 235 057 человек, передает Telegram-канал оперштаба.
До этого директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от COVID-19. Он рассказал, что иммунизация «Спутником V», а потом ревакцинация назальным препаратом обеспечат защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе.